Избавляется от конкурентов: сеть взбудоражило видео с Богданом и Зеленским в Днепре

Во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Днепр произошел неприятный конфуз с участием главы Офиса президента Андрея Богдана.

Видео появилось на странице Офиса президента в Facebook, но потом трансляция резко прервалась и ее быстро удалили, пишет издание Страна, которое успело записать часть трансляции и сохранить ее на YouTube.

Так, на кадрах, которые все-таки удалось записать, мэр Днепра Борис Филатов стоит возле транспорта и говорит людям, которые находятся недалеко: "Люди, вам на ту сторону? (на другую сторону моста, из-за которого у Зеленского и Филатова пари – прим. ред.). Поехали, с президентом".

Он хочет завести людей в автобус, но глава Офиса президента Андрей Богдан начинает протестовать с фразой: "Не пускайте, это не наши люди. Это люди местной власти". На это Зеленский просит перестать так говорить.

В итоге люди заходят, а троллейбус отъезжает. Сам президент, который до этого сидел, уступает место ребенку.

В сети стали обсуждать странное поведение Богдана.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились забавные фото и видео Зеленского и Богдана в Днепре.