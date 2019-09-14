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Зеленский в Днепре представил нового главу ОГА и прокатился в троллейбусе: фото и видео

суббота, 14 сентября 2019, 13:12
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В субботу, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Днепропетровской обладминистрации.

Об этом сообщает местное издание 34 телеканал.

Им стал Александр Бондаренко, кандидатуру которого на рассмотрение Кабмина представил лично Владимир Зеленский. По словам Зеленского, Бондаренко определили "испытательный срок" до Нового года.

Напомним, ранее пост губернатора Днепропетровской области занимал Валентин Резниченко. После его увольнения обязанности временно исполнял Дмитрий Батура.

Кроме того, как сообщил Цензор.НЕТ, Зеленский успел прокатиться на троллейбусе вместе с мэром Днепра Борисом Филатовым. Президент, вероятно, решил ознакомиться с качеством ремонта Центрального моста, который Филатов обещал закончить к 14 сентября.

Напомним, закончить все работы на Центральном мосту Днепра городская власть обещала до 14 сентября, причем мэр Борис Филатов даже заключил пари с Зеленским на этот счет.

Как сообщал "Апостроф", 7 сентября Борис Филатов сообщил об окончании капитального ремонта Центрального моста в Днепре.

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