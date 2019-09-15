Подсказчик Богдан всегда рядом: как команда Зеленского решает ключевые проблемы страны

У команды президента Владимира Зеленского нет регулярного формата совещаний, в то же время многие важные вопросы обсуждаются в онлайн чатах.

Об этом в своем Telegram канале со ссылкой на источники пишет журналистка Соня Кошкина.

"Один из вопросов, который я постоянно задавала в последние недели членам команды ЗЕ: "какой у вас формат стратегических обсуждений?". Вот, случается что-то, как вы вырабатываете ответные реакции? Кто с кем советуется? Семерки, девятки стратегические, вот это вот все? Ведь это важный индикатор, на самом деле. Очень важный", – пишет она.

По словам Кошкиной, ее собеседники не спешили давать четкий ответ и отмечали, что непосредственно в Офисе президента Зеленский по собственной инициативе собирает свой "близкий круг" время от времени.

"Какого-то регулярного формата, например утренних летучек или недельного планирования не существует. А оперативный подсказчик, разумеется, Богдан. Который очень не любит терять из вида (в буквальном смысле) президента хотя бы ненадолго", – передает слова собеседников журналистка.

Кроме того, у команды Зеленского есть около полутора десятков чатов, в которых также обсуждаются важные вопросы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава Офиса президента Украины Андрей Богдан взбудоражил сеть странным обращением к президенту Владимиру Зеленскому.