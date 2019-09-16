Это иллюзия: названа главная опасность договоренностей с Россией по Донбассу

Если Украина полагает, что, соглашаясь на условия президента Российской Федерации Владимира Путина, сможет провести независимые выборы с международными наблюдателями, с миротворцами на Донбассе - это иллюзия.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил российский экономист, бывший советник президента России Андрей Илларионов.

По его словам, победителем в переговорах между Украиной и Россией по Донбассу будет тот, на чьей стороне реальная военная сила.

"Предположения о том, что более слабая сторона может продиктовать более сильной стороне свои собственные условия и заключить мир на своих собственных условиях - это иллюзия, которую мы не видели ни в одном случае мира и уж тем более не с таким рационально калькулирующим человеком как Владимир Путин. Никогда такого не было и никогда не будет", - отметил Илларионов.

Он добавил, что попытка сейчас торопиться с заключением и достижением мира является ошибкой, и это надо сказать прямо. Войны заканчиваются не только мирным договором. Некоторые войны заканчиваются перемирием без заключения мирного договора.

Больше читайте в материале "Апострофа": Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов.