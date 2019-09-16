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Раскол Украины пополам: названа главная опасность "гибридного" плана Путина

понедельник, 16 сентября 2019, 05:08
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В Украине без оккупированных Крыма и Донбасса есть почти 20% населения, которые голосуют за пропутинские партии, если же в состав Украины без масштабной информационной работы вернутся Донбасс и Крым или только Донбасс без Крыма, то ситуация грозит расколом, а это часть "гибридного плана" президента России Владимира Путина.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил российский экономист, бывший советник президента России Андрей Илларионов.

"Мы возвращаемся в ситуацию до 2014 года, когда было противостояние между оранжевыми и бело-голубыми, когда обе политические силы имеют почти 50% голосов и результат тех или иных на парламентских или президентских выборах решается почти случайностью, индивидуальными качествами кандидата… Это ситуация раскола Украины, которая является идеальной для Владимира Путина", - отметил он.

По словам Илларионова, индивидуальное счастье Путина заключается в том, чтобы видеть Украину расколотой. Он добавил, что главное достижение, как бы это цинично ни звучало, последних пяти с половиной лет с точки зрения политической устойчивости Украины - это исключение пропутинских сил из политического процесса в стране.

"С одной стороны, это тяжелая территориальная потеря и понятно, что Украина имеет полное легитимное право на территории Донбасса и Крыма - это территории, которые относятся к государству Украина вне всякого сомнения. Но отсутствие этих регионов в течение пяти лет времени показало и на президентских, и на парламентских выборах 2014 и 2019 года, что в такой конфигурации у Украины есть шанс, но не гарантия, на свободное, независимое, суверенное развитие", - подчеркнул он.

Илларионов уточнил, что Украине важно, чтобы при возвращении Крыма и Донбасса сохранялось достаточное политическое большинство для проведения необходимых реформ.

" Как только в состав Украины включается ДНР-ЛНР, то политическое единство, которое было почти искусственно достигнуто в 2014 году и более естественно было достигнуто в 2019 году, тут же нарушается и Украина возвращается в ситуацию до 2014 года. Это та самая идеальная ситуация и плодотворная почва, о которой мечтает Владимир Путин", - подытожил он.

Больше читайте в материале "Апострофа": Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов.

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