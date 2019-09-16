Развлечения Зеленского и Богдана в Днепре показали забавной фотожабой

В сети опубликовали новую фотожабу на рабочую поездку президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Богдана в Днепр, где они не постеснялись прогуляться и выпить пива.

Ее опубликовали в соцсети.

На снимке можно увидеть президента Владимира Зеленского, его главу офиса Андрея Богдана и мэра Днепра Бориса Филатова, которые стоят с бокалами пива в руках. В подписи к фото говорится: "Пивасик по Днепровски…"

Как сообщал "Апостроф", ранее во время предыдущего официального визита в Днепр президент Украины Владимир Зеленский заключил интересное пари с местным городским головой Борисом Филатовым, касавшееся ремонта моста. Выполнение спора они договорились проверить во время следующей поездки Зеленского в Днепр.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть взбудоражило видео с Богданом и Зеленским в Днепре в субботу, 14 сентября.

Также в этот день Зеленский в Днепре представил нового главу ОГА и прокатился в троллейбусе.