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Появилась новая фотожаба на заявление Богдана о "Слугах народа"

понедельник, 16 сентября 2019, 22:59
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В сети активно обсуждают заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что в президентской фракции "Слуга народа" есть, в том числе, "психически больные" люди.

Соответствующую фотожабу опубликовал на своей Facebook странице политолог Алексей Голобуцкий.

"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, каким должен быть психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что же мы можем с этим сделать", – заявил ранее Богдан о фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Слова главы ОП о сумасшедших нардепах наложили на кадр из известного советского фильма "Кавказская пленница".

Как ранее сообщал "Апостроф", ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заинтриговал украинцев заявлением о своих планах на место мэра Киева.

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