Путин сделал странное заявление об Израиле, в сети ажиотаж из-за видео

Президент России Владимир Путин сделал абсурдное заявление об Израиле, назвав его русскоязычным государством.

Об этом он заявил на конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", видео откуда опубликовано в сети.

"Это настоящая такая сетевая, общая семья. Я говорю без всякого преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством", - заявил он.

Кроме того, Путин отметил, что народы России и Израиля связаны "семейными, родственными, дружескими узами".

Путин назвал Израиль русскоязычным государством, когда евреи дождались перевода, долго смеялись..pic.twitter.com/aXExw0Bo7J — Главный Либерал (@ChiefLiberal) September 17, 2019

В сети сразу же бросились обсуждать заявление Путина, назвав его "хохмой".

"Путин назвал Израиль русскоязычным государством, когда евреи дождались перевода, долго смеялись", - отреагировали на заявление российского гаранта пользователи.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Путина озвучили новую абсурдную идею по объединению РФ и Украины.