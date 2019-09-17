Поджог дома Гонтаревой: полиция сделала заявление о подозреваемом

Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали возможного поджигателя дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как стало известно следственно-оперативной группе, прибывшей на вызов, посторонний шум услышал охранник домовладения. Мужчина вышел во двор и увидел возгорание кровли дома, после чего вызвал спасателей и полицию.

Во время просмотра записей с камер видеонаблюдения обнаружено, что около 03:00 часов неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелезал через забор домовладения.

С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева в Лондоне попала под колеса автомобиля.

Позже Гонтарева прислала журналистам видео и фото, подтверждающие то, что она получила травмы в Лондоне из-за наезда на нее авто.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 5 сентября этого года в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУВалерии Гонтаревой.