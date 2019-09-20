Нардепы не сговариваясь устроили странный флешмоб в Раде: эксклюзивные фото

В пятницу, 20 сентября, многие народные депутаты пришли на заседание Верховной Рады в одежде с элементами красного цвета.

Об этом свидетельствуют фото корреспондента "Апострофа" Александра Гончарова.

Стоит отметить, что какого-либо "сговора" между нардепами по поводу надевания красного замечено не было. В импровизированном "флешмобе" поучаствовали депутаты из разных партий и фракций Верховной Рады.

Некоторые пришли в красных свитерах и рубашках, некоторые – в красных штанах.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий удивил странным поведением в Верховной Раде, когда ходил по парламенту в одних носках.

Кроме того, известный украинский журналист и народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский продолжает надевать на заседания Верховной Рады неоднозначные футболки.