Трамп анонсировал публикацию стенограммы разговора с Зеленским: в сети показали фотожабу

Президент США Дональд Трамп дал добро на публикацию стенограммы его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О таком решении американский лидер написал в своем Twitter.

"Я сейчас нахожусь в Организации Объединенных Наций, где представляю нашу страну, но разрешил завтра обнародовать полную, полностью рассекреченную и неискаженную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что в беседе с Зеленским не было никакого давления на украинского президента. Интересно, что изначально в СМИ появилась информация, что Трамп запретил раскрывать детали беседы.

В сети по этому поводу уже опубликовали фотожабу. Она посвящена конфликту Трампа с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, который считает, что президент США оказывал давление на Зеленского.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский проигнорировал пропагандистов Путина в США.