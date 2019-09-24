Зеленский проигнорировал пропагандистов Путина в США: в России устроили истерику, видео

Российские пропагандисты телеканала "Россия-1" попытались задать вопросы президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в Нью-Йорк.

В ролике, опубликованном пропагандистами, видно, что журналисты "Россия-1" спрашивали Зеленского о том, давил ли на него президент США Дональд Трамп в беседе про бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Украинский лидер проигнорировал не только этот, но и другие вопросы пропагандистов.

Подробнее о предстоящей встрече Трампа и Зеленского читайте в материале "Апострофа": О чем будут говорить Зеленский и Трамп: три главных вопроса.

Детальнее о визите Зеленского в США читайте в материале "Апострофа": Зеленский прибыл с первым визитом в США: онлайн трансляция и все подробности.