У Януковича сделали громкое заявление о снятии с него санкций

Европейский суд отменил санкции Евросоюза против президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом сообщает издание "Новое время".

Такое заявление сделал пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир. При этом он не уточнил, какой именно Европейский суд принял такое решение.

Вместе с тем, Кирасир выразил убеждение, что своим нынешним решением "Европейский суд окончательно подтвердил необоснованность ранее выдвигаемых обвинений политических оппонентов В.Ф. Януковича".

"Адвокаты президента Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановления справедливости", - добавил пресс-секретарь Александра Януковича.

Отметим, что санкции были наложены в 2018-2019 годах.

Напомним, правоохранители, которые работали при предыдущей власти в Украине, так и не смогли доказать Евросоюзу вину Виктора Януковича и его окружения в событиях, которые произошли в стране.

Как сообщал "Апостроф", адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подопечный готовится вернуться в Украину.