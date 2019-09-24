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У Януковича сделали громкое заявление о снятии с него санкций

вторник, 24 сентября 2019, 12:08
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Европейский суд отменил санкции Евросоюза против президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом сообщает издание "Новое время".

Такое заявление сделал пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир. При этом он не уточнил, какой именно Европейский суд принял такое решение.

Вместе с тем, Кирасир выразил убеждение, что своим нынешним решением "Европейский суд окончательно подтвердил необоснованность ранее выдвигаемых обвинений политических оппонентов В.Ф. Януковича".

"Адвокаты президента Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановления справедливости", - добавил пресс-секретарь Александра Януковича.

Отметим, что санкции были наложены в 2018-2019 годах.

Напомним, правоохранители, которые работали при предыдущей власти в Украине, так и не смогли доказать Евросоюзу вину Виктора Януковича и его окружения в событиях, которые произошли в стране.

Как сообщал "Апостроф", адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подопечный готовится вернуться в Украину.

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