Появились новые оправдания Трампа по скандалу вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что не оказывал давления на главу Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора, вокруг которого разгорелся громкий скандал.

При этом Трамп отметил, что возможность оказывать давление на Зеленского у него была, но он ее не использовал.

"Я не оказывал на них никакого давления, я мог, но я этого не делал", — подчеркнул американский лидер.

По его словам, он не предлагал выделение военной помощи Украине в обмен на расследование в отношении сына Байдена.

"Нет, я этого не делал... Я надеюсь, что вы увидите транскрипт телефонного разговора", — сказал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в США заявили о начале расследования относительно возможного давления со стороны президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани на правительство Украины.

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