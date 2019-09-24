Возвращение Януковича в Украину высмеяли забавным фото

Украинцы не унимаются и продолжают высмеивать возвращение бывшего президента Виктора Януковича.

Соответствующее фото опубликовали в соцсетях.

На снимке можно увидеть большую ящерицу, фото которой было сделано в июле 2019 года в Джохоре (Малайзия) и стало мемом. Под ним идет подпись: "Янукович готовится вернуться в Украину".

Напомним, что о возвращении Януковича в Украину заявил его адвокат Виталий Сердюк, уточнив, что на данный момент бывший украинский гарант находится на территории Российской Федерации.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась мощная фотожаба на возвращение Януковича в Украину.

Также в сети напомнили видео знаменитого "покушения" на Януковича, которое произошло ровно 15 лет назад 24 сентября 2004 года на Прикарпатье.