Яичный юбилей: в сети напомнили видео знаменитого "покушения" на Януковича

В сети напомнили знаковое видео 15-летней давности с участием бывшего президента Виктора Януковича, который собирается вернуться в Украину, когда в Ивано-Франковске на него "напали".

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Напомним, 24 сентября 2004 года в Ивано-Франковске в Виктора Януковича, который тогда еще был премьер-министром, швырнули куриное яйцо. Он упал. Этот инцидент попал на камеры прибывших на мероприятие журналистов.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась мощная фотожаба на возвращение Януковича в Украину.

Также у Януковича сделали громкое заявление о снятии с него санкций.

Отметим, что правоохранители, которые работали при предыдущей власти в Украине, так и не смогли доказать Евросоюзу вину Виктора Януковича и его окружения в событиях, которые произошли в стране.