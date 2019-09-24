Железный Витя: появилась мощная фотожаба на возвращение Януковича

В сети меткой фотожабой высмеяли возвращение бывшего президента Виктора Януковича в Украину.

Ее опубликовало издание "Слово и Дело" на странице в Facebook.

Фотожаба представляет собой пародию на Арнольда Шварценеггера из фильма "Терминатор". Только вместо известного актера на фото – Янукович.

"Мне нужна твоя шапка", "Айл би бэк - в белых тапочках", "- Мне нужна твоя одежда, ботинки и мотоцикл - Ты забыл сказать "я очень извиняюсь", - комментируют карикатуру в сети.

Напомним, правоохранители, которые работали при предыдущей власти в Украине, так и не смогли доказать Евросоюзу вину Виктора Януковича и его окружения в событиях, которые произошли в стране.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Януковича сделали громкое заявление о снятии с него санкций.

Также 27 августа в Украину вернулась экс-министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева, которая была сразу же задержана, но уже через два дня - отпущена из СИЗО.