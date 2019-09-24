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Зеленский прибыл с первым визитом в США: онлайн трансляция и все подробности

Зеленский планирует обсудить с Трампом практические вопросы украинско-американского взаимодействия

вторник, 24 сентября 2019, 07:20
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Зеленский планирует обсудить с Трампом практические вопросы украинско-американского взаимодействия Фото: пресс-служба президента

В понедельник, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский начинает свой визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на своей странице Twitter.

24 сентября

07:20 В рамках визита в Нью-Йорк Зеленский провел свою первую встречу - посетил Украинский институт Америки, где пообщался с диаспорой.

23 сентября

23:09 Офис президент Украины сообщил, что Зеленский прибыл с рабочим визитом в США. Там Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития.

Также он проведет встречу с рядом лидеров иностранных государств, в том числе и с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита Зеленский встретится с лидерами украинской общины США, а также с представителями американских деловых кругов.

Также стала известна полная программа визита в США президента Украины (в нее могут быть еще внесены корректировки, указано время в США).

23 сентября, понедельник

  • 10.00 Вылет из международного аэропорта "Борисполь" в Нью-Йорк украинским спецсамолетом "A-319"
  • 12.10 (Время перелета из Киева - 4 ч. 10 мин, разница во времени с Киевом 2 ч.). Техническая посадка в аэропорту "Шеннон" (Ирландия)
  • 13.40 Вылет из аэропорта "Шеннон" (Ирландия) в Нью-Йорк
  • 16.00 (Время перелета из аэропорта "Шеннон" -7 ч. 20 мин., Разница во времени с Киевом -7 часов). Прибытие в международный аэропорт имени Дж.Ф. Кеннеди в Нью-Йорке.
  • 16.10 - 16.50 Переезд в резиденцию.
  • 16.50 - 18.30 Подготовка к следующему мероприятию.
  • 18.30 - 19.00 Переезд в украинский музей Нью-Йорка.
  • 19.00 - 20.00 Встреча президента Украины Зеленского и госпожи Зеленской с представителями украинской общины в США.
  • 20.00 - 20.30 Переезд в Резиденцию.
  • резервное время
  • отдых

24 сентября, вторник

  • частный завтрак
  • 8.30 - 8.50 Переезд в штаб-квартиру ООН.
  • 8.50 - 9.00 Краткая подготовка к следующему мероприятию.
  • 9.00 - 10.30 Участие президента Украины Зеленского в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Выступления: председателя 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мухаммада-Банде, Генерального секретаря ООН Гутерриша, президента Бразилии Болсонару, президента США Трампа.
  • 10.30 - 13.00 Время резервируется для проведения двусторонних встреч.
  • 13.00 - 14.30 Участие президента Украины в официальном ланче от имени Генерального секретаря ООН Гутерриша в честь глав государств-участников 74-й сессии ГА ООН.
  • 14.30 - 17.00 Время резервируется для проведения двусторонних встреч.
  • 17.00 - 17.40 (время подлежит уточнению) участие Зеленского в Диалоге лидеров в рамках саммита ООН по Целям устойчивого развития. Выступление Зеленского.
  • 17.40 - 18.00 Переезд в резиденцию.
  • 18.00 - 18.40 Краткая подготовка к следующему мероприятию.
  • 18.40 - 18.55 Переезд в гостиницу "Lotte New York Palace".
  • 19.00 - 21.00 Участие Зеленского с супругой в приеме в честь глав государств - участников 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН от имени Трампа с супругой.
  • 21.00 - 21.20 Переезд в резиденцию.
  • отдых

25 сентября, среда

  • частный завтрак
  • 8.25 - 8.45 Переезд в штаб-квартиру ООН.
  • 8.45 - 9.00 Краткая подготовка к следующему мероприятию.
  • 9.00 - 9.15 Выступление президента Украины в ходе общих прений Генеральной Ассамблеи ООН (согласно предварительному списку выступающих выступление президента Украины открывает утреннюю сессию, после него выступают главы государств Румынии, Ирака).
  • 9.15 - 12.30 Время резервируется для проведения двусторонних встреч.
  • 12.30 - 12.45 Переезд в Постоянное представительство Украины при ООН.
  • 12.45 - 13.00 Краткая подготовка к следующему мероприятию.
  • 13.00 - 14.00 (время подлежит уточнению) Встреча Зеленского с представителями еврейских организаций США.
  • 14.00 - 21.00 Время зарезервировано для мероприятий по отдельной программе.

26 сентября, четверг

  • 8.45 - 9.00 Переезд в University Club.
  • 9.00 - 10.15 Встреча Зеленского с представителями деловых кругов США в формате рабочего завтрака.
  • 10.15 - 10.30 Подготовка к следующему мероприятию.
  • 10.30 - 11.15 Встреча президента Украины с бонд-холдер и рейтинговыми агентствами.
  • 11.15 - 11.30 Подготовка к следующему мероприятию.
  • 11.30 - 12.00 Время резервируется для проведения двусторонней встречи.
  • 12.00 - 12.25 Переезд Зеленского с женой к мемориалу "9/11 Memorial".
  • 12.30 - 13.15 Посещение мемориала "9/11 Memorial" Памяти жертв террористических актов 11 сентября 2001 года, осмотр музея.
  • 13.15 - 16.10 Резервное время.
  • 16.10 - 16.50 Переезд в международный аэропорт имени Дж.Ф.Кеннеди. Короткая церемония проводов
  • 17.00 (время подлежит подтверждению) Вылет из международного аэропорта имени Кеннеди в Киев украинским спецсамолетом "А-319".
  • 04.00 (Время перелета - 6 часов, разница во времени с Киевом 2 часа). Техническая посадка в аэропорту "Шеннон" (Ирландия).
  • 05.30 Вылет из аэропорта "Шеннон" (Ирландия) в Киев.

27 сентября, пятница

  • 11.20 (Время перелета из аэропорта "Шеннон" -3 ч. 50 мин.) Прибытие в международный аэропорт "Борисполь".

Напомним, на полях саммита пройдет встреча президента Украины с главой Белого дома Дональдом Трампом.

В то же время, пишет LB.ua, визит президента Зеленского в США не является официальным визитом к американскому лидеру.

"Это не официальный визит. Президент Зеленский едет на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк. Это - поездка на Генеральную Ассамблею, где запланирована встреча с Трампом - первое знакомство и хорошая возможность сформировать "дорожную карту" уже на официальный визит", - рассказал помощник главы украинского государства Андрей Ермак.

Он отметил, что Трамп и Зеленский должны познакомиться и наладить личный контакт.

"Мы очень хотим, чтобы отношения с Соединенными Штатами стали еще лучше, чтобы мы стали стратегическими партнерами в самом полном смысле этого слова. Превратились из страны, которая заинтересована в поддержке и помощи, в партнера с экономической точки зрения", - подчеркнул он.

Помощник Зеленского добавил, что в США команда президента везет выступление.

"Президент будет выступать на Генеральной Ассамблее, где он будет нести миру месседжи относительно места Украины в мировом сообществе, о нашей позиции, как мы собираемся развиваться, бороться с коррупцией, что будет с нашей внутренней политикой", - резюмировал Ермак.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского, три главных вопроса о чем они будут говорить.

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