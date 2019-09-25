Трамп загнал себя в западню: появился интересный прогноз по переговорам с Зеленским

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский озвучил, чего ждать от переговоров президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа в контексте громкого скандала вокруг расследования в отношении сына американского политика Джозефа Байдена.

Своим прогнозом на этот счет он поделился в интервью "Апострофу".

"Сам факт обращения к главе иностранного государства с просьбой собрать какие-то компрометирующие сведения на соперника по выборам – это тяжелое государственное преступление. Я уже не связываю это ни с какими деньгами", - объяснил он.

Кроме того, по его словам, усугубляет положение Трампа еще и тот факт, что, прежде чем разговаривать с Зеленским, он заморозил своим единоличным решением военную помощь Украине.

"Но показательно, что после того, как доклад работника спецслужб появился, Трамп тут же отменил это решение. В общем, Трамп загнал себя в довольно неприятное положение", - добавил эксперт.

При этом Пионтковский уверен, что встреча двух лидеров будет не более, чем формальной.

"Ни Зеленский, ни Трамп не коснуться этой болезненной темы. Будут сказаны какие-то дипломатические банальности, и они разойдутся", - говорит эксперт.

По мнению политолога, несмотря на то, что в российских медиа идет такая дикая истерия, что Зеленский в очень тяжелом положении. Мол, если он даст компромат, то угодит Трампу, но не угодит Байдену, и наоборот. И даже часть украинских медиа обсуждают якобы критическое положение Зеленского, последнему нечего бояться.

"Это глупость – невероятная глупость, потому что у Зеленского нет мучительной проблемы: давать или не давать какие-то компрометирующие сведения, потому что их нет. Сын Байдена не совершал никаких уголовных преступлений, а весь компромат заключается в моральной стороне – этично это или нет, когда сын действующего вице-президента получает должность с оплатой 50 тысяч долларов в месяц. Так для этого не нужен Зеленский – это известно всем. Трамп ведь, кроме всего прочего, просто неумный человек. Какой ответ может дать ему Зеленский, при всем желании. У Зеленского нет никакой дилеммы. Есть компромат о Байдене – он известен и здесь используется", - уточняет Пионтковский.

Он отметил также еще один интересный момент.

"Между прочим, забавно, что компромат используется не столько Трампом, сколько его соперниками в Демократической партии. Сенаторша Камала Харрис, довольно неприятная особа, которая больше всего на него нападает, говорила: подобает ли родственникам вице-президента занимать такие должности. Но нужно понимать, что в американской традиции это не такое страшное прегрешение", - резюмировал эксперт.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": По Трампу нанесен большой удар - Андрей Пионтковский.