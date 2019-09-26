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У Зеленского раскрыли детали разговора с Трампом

четверг, 26 сентября 2019, 07:23
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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время переговоров в Нью-Йорке затронули вопросы борьбы с коррупцией, ситуацию на Донбассе, в оккупированном Крыму и тему энергетической безопасности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В ходе беседы Зеленский проинформировал Трампа о шагах, которые Украина предпринимает для прекращения войны, возвращения людей и достижения мира.

"Сказал президенту США, что это не очень хорошая реклама для Украины, когда все говорят, что страна коррумпирована. Я пригласил Дональда Трампа в Украину, чтобы он приехал и увидел, что у нас действительно демократическая, европейская страна... Хотел бы, чтобы эта "реклама" закончилась. Мы начинаем другую историю", - сказал украинский лидер.

Говоря на тему энергетической безопасности, Зеленский отметил, что Украина хочет быть независимой в данном вопросе и иметь много кейсов.

"Чтобы нам никто не выкручивал руки по поводу газа, энергетической безопасности, угля. Все это обсудили", - рассказал Зеленский.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский и Трамп провели совместный брифинг.

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