Отставка Данилюка: один факт и 12 версий первого топ-скандала в команде Зеленского

В пятницу, 27 сентября, политический бомонд и журналистов хорошенько встряхнула новость о том, что секретарь Совета национальной безопасности Александр Данилюк подал заявление об отставке. Информация сперва курсировала в СМИ в качестве слуха, но позже ее подтвердили в Офисе президента Украины. И тут, казалось бы, дело должно бы поутихнуть, но вдруг появилось столько версий происходящего, что голова закрутится.

"Апостроф" рассказывает все, что известно о скандале, который вполне может тягаться по уровню резонанса в Киеве с телефонным разговором Трампа-Зеленского.

Что произошло с отставкой Данилюка

Утром 27 сентября СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что секретарь СНБО Александр Данилюк подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

Сам Данилюк шутливо отреагировал на появившуюся в СМИ информацию, написав у себя в Facebook: "Есть еще идеи по поводу трудоустройства?"

Позже на слухи отреагировали в Офисе президента.

"Относительно информации об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сообщаем: соответствующее заявление Александр Данилюк написал на имя президента Украины перед началом рабочего визита Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент рассмотрит его по возвращении в Киев", - заявили в ОПУ.

Уже после этого Данилюк выключил режим шутника и написал новой сообщение в Facebook.

"Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента", - написал он.

Богдан, Коломойский, США, уголовное дело

Тем временем, в течение дня в сети появилось множество слухов о том, почему же Данилюк ушел с должности. Интересно, что все они довольно правдоподобны и, что не исключено, настоящими могут стать сразу несколько причин.



Слух номер 1

Данилюка якобы хотят назначить послом Украины в США или Великобританию. Зеленский не слишком жалует действующих дипломатов и поездка в США это только подтвердила. Многие СМИ пишут, что визит Зеленского в команде президента называют провальным. Кого-то за это могут наказать. Что до Великобритании, то Данилюк жил там длительное время и даже попал в скандал из-за британского паспорта и квартиры в Лондоне.

Слух номер 2

У Данилюка неразрешимый конфликт с главой ОПУ Андреем Богданом. Тот хочет все держать в своих руках и влиять на то, какие решения принимает СНБО. Данилюк, что логично, против. Поскольку для Зеленского Богдан более важная фигура, решили пожертвовать Данилюком.

Слух номер 3

У Данилюка конфликт не только с Богданом, но и с его бывшим шефом – олигархом Игорем Коломойским. Якобы секретарю СНБО не нравится, что Коломойский хочет увеличить свое влияние в украинской политике. Кроме того, олигарх хочет вернуть ПриватБанк, который был национализирован в бытность Данилюка главой Минфина. Данилюк на прошлой неделе заявил, что он категорически против этого.

Слух номер 4

Анонимный источник в ОПУ заявил журналистам, что в команде президента считают Данилюка малоэффективным на своей должности. Его обвиняют в разыгрывании интриг и бездеятельности.

Слух номер 5

Данилюк настаивал на важности визита Зеленского в США и, после осознания провальности визита, решил устроить публичное "харакири", чтобы взять на себя ответственность.

Слух номер 6

Данилюк потерял какое-либо уважение со стороны Зеленского, которого взял в свой оборот Богдан. "Апострофу" рассказали, что Зеленский и Данилюк могли неделями не разговаривать. Кроме того, Зеленский якобы лично вычеркнул Данилюка из списка чиновников, которые будут сопровождать его в США. Тот обиделся и уволился.

Слух номер 7

Данилюк и Зеленский еще до визита в США договорились провести встречу и обсудить то, как будет дальше развиваться их сотрудничество. Данилюк написал заявление, но Зеленский сразу не подписал его и имел намерение провести отдельный разговор с Богданом. Однако информацию о заявлении кто-то слил в СМИ, и теперь в разговоре нет никакого смысла.

Слух номер 8

Данилюк – истеричен. Он знал, с кем ему придется работать и как все будет выстроено во власти, но сперва рискнул, а теперь закатил отставку. Никаких конфликтов у Данилюка нет, он неэффективен и понимает, что лучше уйти со скандалом, но на своих условиях, чем быть позорно уволенным.

Слух номер 9

На СНБО есть еще один претендент. Богдан сознательно устроил конфликт с Данилюком, чтобы получить кресло секретаря СНБО и уйти с чрезмерно публичной должности главы Офиса президента.

Слух номер 10

США убирают своих людей из украинской власти. Это якобы реакция на визит Зеленского в США. Впрочем, логика этого слуха не слишком понятна. Несмотря на провальность визита Зеленского в США, политическая составляющая отношений между США и Украиной, кажется, осталась неизменной.

Слух номер 11

Данилюку светит уголовное дело за махинации в декларациях 2015 и 2016 годов. Он это знал и ушел с должности, пока скандал не разгорелся.

Слух номер 12

Именно Данилюк слил американским демократам телефонный разговор Зеленского и Трампа, который вылился в угрозу импичмента главе Белого дома. Источники в ОПУ говорят, что Зеленского очень встревожил разговор с Трампом и детали этого разговора он обсуждал со многими. Возможно и с Данилюком...