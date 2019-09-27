Просили же Богдана! Отставку Данилюка показали в сети забавной фотожабой

Отставку секретаря СНБО Александра Данилюка жестко высмеяли в сети, опубликовав меткую карикатуру.

Ее в своем Telegram-канале показал украинский политтехнолог и блогер Алексей Голобуцкий.

На ней говорится, что якобы изначально планировалась отставка главы Офиса президента Андрея Богдана, но якобы из-за трудностей перевода в отставку уходит Александр Данилюк.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленского и Богдана на открытии Генассамблеи ООН высмеяли забавной фотожабой.

Также глава Офиса президента Андрей Богдан не появился на праздничных мероприятиях в честь Дня Независимости Украины, так как был гостем на свадьбе юриста Андрея Довбенко на Лазурном берегу Франции.

Помимо этого, бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского, бизнесмен Игорь Коломойский положительно оценил работу и медийную грамотность и коммуникабельность своего бывшего адвоката, а ныне руководителя Офиса президента Андрея Богдана.