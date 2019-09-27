Как поссорились Богдан с Данилюком: эксклюзивные подробности громкой отставки

Причиной увольнения Александра Данилюка с должности главы СНБО действительно является продолжительный конфликт с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом, который начал становиться критическим по меньшей мере с конца августа.

Об этом "Апострофу" сообщил источник в окружении президента.

"Доходило до такого, что президент с ним неделю не общался. А начиная с августа его практически полностью исключили из обсуждения внутренних вопросов", - рассказывает собеседник издания.

По его словам, пока что нет решения, какое политическое будущее ждет Данилюка в команде Зеленского. Однако, тот факт, что его не уволили и перевели на другую должность, как было в случае с Владиславом Бухаревым (уволили из Службы внешней разведки и перевели в СБУ - прим. ред.), а он сам подал в отставку - свидетельствует о том, что перспективы туманны.

"Он не показал себя как эффективный менеджер, а конфликт с Богданом все только усилил. Все очень сильно завязалось на личных моментах", - сообщил изданию источник.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Офисе президента Украины подтвердили, что Александр Данилюк написал заявление об увольнении с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.