Принесли покрышки к ОПУ: появились новые фото, видео и требования участников акции в Киеве

Участники акций, прокатившихся по всей Украине, причиной для которых стало согласие на включение "формулы Штайнмайера" в новый закон по Донбассу, выдвинули основные требования.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа", которому удалось заснять новые фото и видео с места событий.

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Так, судя, по тексту документа, попавшему в руки журналиста, протестующие требуют запрета любого правового режима, который бы каким-либо образом ущемляет суверенитет Украины.

Также в требованиях указывается запрет на освобождение от уголовной ответственности участников незаконных вооруженных формирований, а также создание подобных формирований на территории Украины.

Всего в документе пять пунктов, на которых настаивают участники акции.

На видео видно, что протестующие уже переместились под стены здания Офиса президента. Активисты озвучивают лозунги: "Нет капитуляции!" и "Вова, выходи!" Второй лозунг, по всей видимости, адресован президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выйти к участникам акции.

Отметим, что вечером среды, 2 октября, такие акции проходят не только в Киеве, но и во Львове, Харькове, Виннице, Одессе, Тернополе.

Подробнее о возникшей ситуации, читайте в материале "Апострофа": Всего лишь символ: зачем Украине нужна "формула Штайнмайера".