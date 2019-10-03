Зеленский подал в Раду важный документ по новой ЦИК: опубликовано фото

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на новый состав ЦИК.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Молния! Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК", - подписал документ он.
Так, в представлении речь идет о следующих кандидатах:
Боярчук Оксана Борисовна;
Бурлаков Юрий Александрович;
Гатауллина Елена Аухатовна;
Гевка Андрей Евгеньевич;
Глущенко Виктория Анатольевна;
Греня Виталий Вячеславович;
Диденко Олег Николаевич;
Дубовик Сергей Олегович;
Евстигнеев Андрей Сергеевич;
Ефремова Ирина Алексеевна;
Кармази Александра Александровна;
Любченко Павел Николаевич;
Мирошниченко Юрий Романович;
Перепелюк Владимир Григорьевич;
Плукарь Виталий Владимирович;
Постивый Сергей Александрович;
Фрицкий Юрий Олегович.
Отметим, что ранее уже озвучили возможный состав ЦИК. НО он, как оказалось, даже на половину не совпал со списком, представленным Зеленским. Так, предполагалось, что в состав комиссии войдут пятеро членов предыдущего состава Центральной избирательной комиссии - Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкая и Виталий Плукар, но вошли только трое.
Как сообщалось, ранее всплыли скандальные подробности по невыплате зарплаты сотрудникам ЦИК.
Подробнее о новой ЦИК читайте в материале "Апострофа": По стопам старой власти: как у Зеленского перекроили ЦИК.