Зеленский подал в Раду важный документ по новой ЦИК: опубликовано фото

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на новый состав ЦИК.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Молния! Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК", - подписал документ он.

Так, в представлении речь идет о следующих кандидатах:

Боярчук Оксана Борисовна;

Бурлаков Юрий Александрович;

Гатауллина Елена Аухатовна;

Гевка Андрей Евгеньевич;

Глущенко Виктория Анатольевна;

Греня Виталий Вячеславович;

Диденко Олег Николаевич;

Дубовик Сергей Олегович;

Евстигнеев Андрей Сергеевич;

Ефремова Ирина Алексеевна;

Кармази Александра Александровна;

Любченко Павел Николаевич;

Мирошниченко Юрий Романович;

Перепелюк Владимир Григорьевич;

Плукарь Виталий Владимирович;

Постивый Сергей Александрович;

Фрицкий Юрий Олегович.

Отметим, что ранее уже озвучили возможный состав ЦИК. НО он, как оказалось, даже на половину не совпал со списком, представленным Зеленским. Так, предполагалось, что в состав комиссии войдут пятеро членов предыдущего состава Центральной избирательной комиссии - Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкая и Виталий Плукар, но вошли только трое.

Как сообщалось, ранее всплыли скандальные подробности по невыплате зарплаты сотрудникам ЦИК.

Подробнее о новой ЦИК читайте в материале "Апострофа": По стопам старой власти: как у Зеленского перекроили ЦИК.