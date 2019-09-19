По стопам старой власти: как у Зеленского перекроили ЦИК

Все парламентские фракции уже подали свои кандидатуры в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В четверг, 19 сентября, своих кандидатов в будущий ЦИК должен подать и президент Владимир Зеленский, который инициировал роспуск старого Центризбиркома. За новый состав ЦИК в Верховной Раде собираются проголосовать уже до конца текущей пленарной недели. О непростом процессе формирования Центризбиркома, в материале "Апострофа".

"Слуга народа" продолжает курс на очищение всех государственных институтов, и следующая на очереди - Центральная избирательная комиссия. Парламент досрочно прекратил полномочия прошлого созыва ЦИК еще в прошлую пятницу, 13 сентября. В соответствующем представлении президент заявил, что на парламентских выборах 21 июля ЦИК не раз проявлял "недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость". Официально претензии Зеленского состоят из четырех пунктов, подкрепленных судебными решениями. Одной из проблем была названа ситуация в 169-м и 198-м округах.

А именно отмена регистрации некоторых кандидатов в народные депутаты. Например, на 169 округе, где от "Слуги" баллотировался активист Александр Куницкий, близкий к главе ОПУ Андрею Богдану, ЦИК отменила регистрацию Куницкого. Это поясняли близостью главы ЦИК Татьяны Слипачук к экс-народному депутату и соратнику Петра Порошенко Александру Грановскому. Правда, позже суд все таки восстановил регистрацию Куницкого и он выборы выиграл. Нерешенной остается и ситуация на 198 округе, где победу ЦИК признала за Сергеем Рудыком, однако принять участие в работе парламента Рудык до сих пор не может, потому что Шестой апелляционный административный суд признал противоправными действия ЦИК во время его регистрации кандидатом в народные депутаты. А Кассационный административный суд, по иску кандидата от "Слуги народа" Натальи Дьяченко, отменил протокол комиссии о результатах выборов в этом округе.

Но на самом деле сценарий смены Центризбиркома во многом был разработан в Офисе президента Украины, где попросту решили обеспечить лояльное большинство по отношению к Зеленскому еще и в этой структуре. Особенно, учитывая, что на носу местные выборы и выборы в столице, которые в команде Зеленского хотят провести уже 8 декабря. Процесс смещения старого состава ЦИК не был безоблачным, поскольку изначально практически все фракции, кроме "Слуги народа", были против формирования нового состава. И для того, чтобы собрать необходимые для роспуска 300 голосов, "слугам" нужно было провести консультации с другими фракциями и группами, так как своими силами этот вопрос фракция СН не смогла бы решить.

В результате, по состоянию на утро 13 сентября, 300 голосов были собраны. Наступил следующий этап - выбор кандидатов в состав нового Центризбиркома.

В частности, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) предложила двух своих кандидатов, два-три человека обсуждались и для "Батькивщины"; кандидаты группы "За будущее", которую возглавляют депутаты Виктор Бондарь и Тарас Батенко и курирует близкий соратник олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица, будут фактически отданы на откуп "Слуге народа", чтобы обеспечить президентской политсиле безоговорочное большинство в следующем составе ЦИК. "Голосу" также было предложено подать несколько кандидатур.

Однако по состоянию на среду, 18 сентября, фракции подали немного не то количество кандидатов, которое обсуждали ранее. Например, "Батькищвина" подала одного человека — юриста Викторию Глущенко, хотя ранее ходили слухи, что кандидатом от фракции может стать экс-замглавы ЦИК Жанна Усенко-Черная, близкая к этой политсиле. "Мы по закону имеем право внести одного кандидата, мы так и сделали. У нас в том составе ЦИК тоже был один человек, а вот "Слуга", по закону, может претендовать на 11 своих членов", - комментирует один из соратников Юлии Тимошенко.

"Голос" подала экс-замминистра образования и науки Андрея Гевко, хотя в политсиле изначально были против формирования нового состава ЦИК, а лидер "Голоса" Святослав Вакарчук называл это "политическим решением". "Я видел, как это делало правительство Порошенко, как это делало правительство Януковича и как это делал любой президент, который приходил к власти до того. Все они обещали строить институты, но в большинстве они этого не делают. Они оставляют правила, но меняют людей. Я это называю слабостью институтов и тем, что политический интерес преобладает над институциональным подходом", - комментировал Вакарчук.

Подала свои кандидатуры и ОПЗЖ. Это бывший секретарь ЦИК Сергей Дубовик и экс-нардеп от "Оппозиционного блока" Юрий Мирошниченко. Две кандидатуры подали и в партии Порошенко "Европейская солидарность". В ЕС не раскрывают фамилии кандидатов, но говорят, что это "специалисты в избирательном праве". "Это при том, что нас даже не предупредили о том, что надо вносить кандидатуры за 24 часа, но мы подготовились и внесли", - говорят члены фракции ЕС. А вот "Слуга народа" подала 12-13 кандидатур, о чем сообщил замглавы фракции Александр Корниенко.

По словам собеседников "Апострофа" во фракции СН, среди кандидатов нет действующих нардепов, хотя ранее источники в политсиле говорили, что наиболее вероятными кандидатами на пост нового главы - это как раз таки действующие нардепы от СН - Сергей Кальченко и Алина Загоруйко. Зато в следующий состав ЦИК "слуги" подадут четырех членов предыдущего созыва, например, Екатерину Махницкую - супругу бывшего исполняющего обязанности генпрокурора Олега Махницкого, которую избрали в ЦИК в 2014 году по квоте "Свободы". Ранее Махницкая засветилась в скандале, когда рассказывала как ей звонили из администрации президента Порошенко и настоятельно просили уволиться, дабы освободить место для другого кандидата.

Когда состоится голосование за новый состав ЦИК, в "Слуге" отвечают уклончиво. "Президент должен подать свои кандидатуры до четверга. Поэтому либо четверг либо пятница, но точно на этой неделе", - прокомментировал собеседник из числа "Слуг народа".

"Новая власть не раз критиковала предыдущую, но взяв бразды правления в стране в свои руки, она во многом повторяет путь своих предшественников - везде пытается расставить своих или максимально лояльных к себе людей. Получается, что не так уж во многом они и отличаются" - резюмировал один из нардепов-мажоритарщиков, характеризуя будущее голосование.