Ужасные люди: раскрыта циничная правда, которую Трамп говорил об Украине

Президент США Дональд Трамп, который попал в скандал с импичментом, не хотел лично встречаться с новым президентом Владимиром Зеленским, поскольку считал Украину коррумпированным государством с "ужасными" людьми.

Об этом якобы рассказал бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в течение почти 10-часового допроса Палаты представителей США относительно возможного давления Трампа на Зеленского, пишет BuzzFeed News.

"Он сказал, что Украина - это коррумпированное государство, полное "ужасных людей". Он сказал, что они "пытались его сбросить". Во время этого разговора он ссылался на беседы с Джулиани", - рассказал Волкер, уточнив, что обращался к Трампу с предложением провести встречу с Зеленским в мае, но тогда глава США был настроен "весьма скептически".

"Мне стало понятно, что, несмотря на положительные новости и рекомендации, которые передала официальная делегация нового президента, Трамп имел глубоко негативную точку зрения относительно Украины, которая уходила корнями в прошлое. Он явно получал другую информацию из других источников, в частности от Джулиани, которая была более негативной", - добавил бывший спецпредставитель.

Подробнее о скандале с импичментом Трампа, читайте в материале "Апострофа": Импичмент для Трампа: насколько это серьезно и при чем тут Зеленский.