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Появилось видео масштабного вече в Киеве, снятое с высоты

воскресенье, 06 октября 2019, 14:29
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В Киеве продолжается мирная акция протеста против так называемой "формулы Штайнмайера". Здесь находятся тысячи человек, которые требуют встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Апостроф" публикует уникальные кадры с места событий, снятые с высоты птичьего полета.

На опубликованных кадрах видно, что людей на площади меньше не становится. Также там установлена сцена и несколько палаток.

Напомним,1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси согласовала документ, развивающий так называемую "формулу Штайнмайера". Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов, согласно законодательству Украины. На принятии такого закона настаивала Россия.

Как сообщал "Апостроф", у президента России Владимира Путина есть возможность повторить с "формулой Штаймайера" тот же трюк, что он проделал ранее с Минскими соглашениями.

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