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Братский народ: в России высказались о подлой любви Путина к Украине

понедельник, 07 октября 2019, 18:02
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Высказывания российского президента Путина во время заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" о "братском" украинском народе являются очередной фазой гибридной войны.

Такое мнение высказал "Апострофу" российский блогер и экономист Слава Рабинович.

Как полагает Рабинович, теперь российские пропагандисты по указанию Путина будут вместо "хунты" и "киевского режима" рассказывать то, что он будет вкладывать им во рты.

"Средства массовой агитации и пропаганды, которыми являются те организации, называемые Путиным российскими СМИ, ничего никогда не говорят на основании своей редакционной политики", - утверждает российский блогер.

При этом он напомнил руководителям росСМИ незавидную участь редактора и главного автора нацистского пропагандистского издания "Штурмовик", разжигавшего ненависть к евреям и большевикам, Юлиуса Штрейхера, который был повешен после Нюренбергского трибунала.

Слава Рабинович считает, что Путин, как "дирижер" через темники президентской администрации использует российские СМИ для достижения своей стратегической цели: ползучей гибридной оккупации Украины.

"Если Путину тактически выгодно сейчас показать Зеленскому "морковку", а не "дубину", пряник, а не кнут, то он ему показывает - для того, чтобы похвалить Зеленского за его текущую или будущую сговорчивость, например, по поводу так называемой "формулы Штайнмайера", - подчеркнул российский блогер.

Как сообщал Апостроф, ранее президент России Владимир Путин удивил странным заявлением о смерти и боге во время заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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