У Яценюка отреагировали на вердикт суда по делу против Пашинского

Решение Печерского суда Киева о взятии под стражу Сергея Пашинского является политически мотивированным и не имеет ничего общего с реальным объективным правосудием.

Об этом говорится в заявлении партии "Народный фронт".

"Это возвращение политического преследования и правосудия времен Януковича. Напоминаем, что уголовное дело против Сергея Пашинского было расследовано и закрыто. Однако вновь было открыто по политическим основаниям с целью преследования Пашинского за его участие в Революции достоинства и противодействии российской агрессии", - говорится в заявлении

В партии считают, что апелляционный суд, который будет рассматривать жалобу адвоката экс-нардепа, должен отменить это решение.

В НФ напомнили, что "практика политических преследований Януковиче закончилась крахом для тогдашнего режима" и предостерегает новую власть от повторения тех ошибок.