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Поменялся с Коломойским: сеть повеселило забавное фото Богдана в США

среда, 25 сентября 2019, 18:59
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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан удивил сменой внешнего облика, который "засветил" во время поездки Владимира Зеленского в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал "Недоторкані".

На нем Андрей Богдан сидит в составе украинской делегации. На снимке видно, что чиновник успел отрастить бороду.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский олигарх Игорь Коломойский удивил сеть новым образом.

А также стала известна полная программа визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

А Офис президента Украины представил детальный план визита Владимира Зеленского в США.

Напомним, также стало известно о предстоящей встрече Трампа и Зеленского в Нью-Йорке и три главных вопроса о чем они будут говорить.

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