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Как простой водитель случайно стал депутатом Рады: в сети поделились невероятной историей

суббота, 12 октября 2019, 09:04
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Журналист Соня Кошкина рассказала о том, как одним из народных депутатов от партии "Слуга народа" стал обычный водитель.

Об этом она написала в своем Telegram канале.

По словам журналистки, в некоем мажоритарном округе на западе Украины был кандидат, который регулярно побеждал на выборах.

"Мажоритарный округ, который всегда. Во все времена. При всех правителях. Выигрывал местный деятель-контрабандист. Все у него там было схвачено, за все - заплачено. Кого только не выставляли против: оппозиционеров, таких же (как он сам) коррупционеров, патриотов, идиотов. Кого угодно. Всякого оппонента он или покупал, или запугивал, или увечил (были и такие случаи, да). Короче, никто против этого "князька" двигаться не хотел. Элементарно: из страха", – пишет Кошкина.

В то же время, у местных членов партии "Слуга народа", как утверждает журналистка, было распоряжение закрыть все мажоритарные округа своими кандидатами. Однако выдвигаться якобы никто не хотел. В результате поданы были документы водителя одного из региональных лидеров партии, который выборы неожиданно для всех выиграл.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украине разгорелся новый скандал из-за назначения на должность заместителя министра цифровой трансформации Людмилы Рабчинской, которая является супругой главы Министерства юстиции Дениса Малюськи.

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