Что не так с акцией "Нет капитуляции": аналитик указал на источник "формулы Штайнмайера"

Те, кто протестуют против "формулы Штайнмайера" для Донбасса, забыли, что она является результатом "Минских соглашений".

Об этом на своей странице в Facebook написал политический аналитик Александр Кочетков.

Он отмечает, что "мирные непроплаченные протесты – это хорошо и правильно", поскольку они четко указывают власти на "красные линии", которые не стоит переступать.

"В состоявшихся антикапитуляционных акциях меня, мягко говоря, озадачивает явное лукавство: протестующие выступают против капитуляции, воплощенной "формулой Штайнмайера", но стыдливо молчат о том, что ее породило. Это все равно, что выступать против утреннего похмелья, но замалчивать бутылку водки, употребленную накануне", - считает Кочетков.

Эксперт напомнил, что еще в 2016 году тогдашний президент Порошенко объяснил, что "формула Штайнмайера" является "алгоритмом реализации "минских соглашений". При этом, как отмечает Кочетков, "Минские соглашения" не обсуждались с обществом и не были ратифицированы Верховной Радой: "даже их содержание старательно от нас скрывалось".

"И если протестующие действительно против капитуляции, то они, по идеи, должны выступать непосредственно против капитулянтского "минска". Но тогда будет сложновато пояснить присутствие в рядах патриотов людей, напрямую связанных с Петром Порошенко, породителем этих самых договоренностей", - убежден аналитик.

При этом он отмечает, что "в международном смысле протесты реально играют на руку Владимиру Зеленскому".

Кочетков считает, что они "позволяют прикрыться позицией общества от давления России и наших западных кредиторов".

"И в этом смысле реплика главы президентского офиса о проплаченности протестов — это откровенно мимо кассы. Не надо пилить сук…", - шутливо написал он

В целом, как считает Кочетков, если Зеленский желает похоронить "минск" официально, "то он действует самым правильным путем".

"Выдвигает требование проведения выборов в ОРДЛО по украинскому законодательству, что сделать невозможно в принципе, и страхуется общественной позицией, которая не допускает никаких "особых статусов", - отмечает аналитик.

При этом он не исключает, что Зеленский не планировал, что все будет именно так: "я совершенно не уверен, что это замысел, а не просто фарт".

Кочетков также добавляет, что "замораживание конфликта может сохранить и даже усилить Украину, но для этого необходим такой уровень менеджмента в оборонной и экономической сферах, которых у Зе-команды пока и близко не видно".