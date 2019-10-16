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Движение полным ходом: как Зеленского встречали в Латвии, видео

среда, 16 октября 2019, 11:30
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Фото: ОПУ

16 октября президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Латвию, где у него запланирована встреча с президентом страны Эгилсом Левитсом, спикером Саэйма Инарой Мурниеце и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, также он встретится с представителями украинской общины в Латвии.

На странице главы государства в Facebook опубликовали видео торжественного приема украинского лидера.

Интересно, что по случаю приезда Зеленского движение по улицам Риги не было перекрыто. По опубликованным фотографиям с места событий видно, что на месте, где встречают украинского президента, спокойно ходят люди и ездят автомобили.

Напомним, что в Житомире состоялась встреча президентов Украины и Беларуси - Владимира Зеленского и Александра Лукашенко. Тогда из-за визита глав государств перекрыли весь город.

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