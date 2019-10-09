Перекрыли весь город: в сети волна гнева из-за видео с кортежем Зеленского в Житомире

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда прокатились на велосипедах по Житомиру, где проходила встреча украинского лидера и президента Беларуси Александра Лукашенко в рамках второго форума регионов Украины и Беларуси, но это мероприятие не пришлось по душе местным жителям, поскольку весь областной центр стал в пробках.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Баба і кіт" в Facebook.

"Величество должны мы уберечь от всячески ему не нужных встреч", "Зе берегут, как зеницу ока, землю готовятся продавать, 72% всей территории, а вован это все должен освятить", "Не троньте бубочку, он у нас один такой, пусть катается", - шутят в сети, комментируя ролик.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы уже были обескуражены видео с кортежем Зеленского в Житомире.