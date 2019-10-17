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Как НАБУ задерживало Гладковского: появились яркие фотожабы

четверг, 17 октября 2019, 16:55
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Задержание бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского сотрудниками НАБУ вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

В частности, одна из фотожаб по теме была опубликована в Telegram канале "Perepichka News". На ней высмеивается недавняя тяга украинских политиков к "изучению английского" за пределами страны.

Также для описания ситуации используются уже хорошо известные и популярные мемы.

Напомним, по утверждению журналистов программы "Наші гроші", отец и сын Гладковские, а также деловые партнеры Гладковского-младшего Виталий Жуков и Андрей Рогоза причастны к преступным схемам в оборонном секторе Украины, которые позволили им заработать по меньшей мере 250 миллионов гривен. После ухода с поста заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский возглавил автомобильную корпорацию "Богдан".

Как сообщал "Апостроф", вся цепочка следственных органов в Украине, которая должна расследовать скандал с хищениями в Минобороны, не делала этого и закрывала дела за взятки.

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