Как НАБУ задерживало Гладковского: появились яркие фотожабы

Задержание бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского сотрудниками НАБУ вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

В частности, одна из фотожаб по теме была опубликована в Telegram канале "Perepichka News". На ней высмеивается недавняя тяга украинских политиков к "изучению английского" за пределами страны.

Также для описания ситуации используются уже хорошо известные и популярные мемы.

Напомним, по утверждению журналистов программы "Наші гроші", отец и сын Гладковские, а также деловые партнеры Гладковского-младшего Виталий Жуков и Андрей Рогоза причастны к преступным схемам в оборонном секторе Украины, которые позволили им заработать по меньшей мере 250 миллионов гривен. После ухода с поста заместителя секретаря СНБО Олег Гладковский возглавил автомобильную корпорацию "Богдан".

Как сообщал "Апостроф", вся цепочка следственных органов в Украине, которая должна расследовать скандал с хищениями в Минобороны, не делала этого и закрывала дела за взятки.