RU  UA  EN

четверг, 17 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

17 октября

17:29
Болен на голову: появились фото и фамилия офицера СБУ, стрелявшего в Киеве в ветерана АТО
17:01
Расправа над насильником в Харькове: появились фото женщины и спасшего ее мужа
16:38
Юрий Горбунов объяснил, почему они с Катей Осадчей не показывают лицо сына
16:28
В НЕФКО рассказали о финансировании "зеленых" проектов в Украине
16:00
За что НАБУ задержало Гладковского: нардеп раскрыл важные детали
15:55
Какой из тебя Эминем: четкий рэп-тест в день рождения музыканта
15:40
Депутата Рады собираются привлечь к ответственности из-за хищений в "Укрзализныце"
15:29
Я всегда пойму, но не вранье: украинская певица после развода опубликовала неоднозначный пост
15:00
Иконы и фонтан-водопад: появились свежие фото из колонии, где отбывает срок Зайцева
14:45
Райан Рейнольдс с женой впервые показали новорожденную дочь
14:30
Били ногами и ставили на колени: в Кропивницком жестоко поиздевались над ребенком в школе
14:20
Новый парень Майли Сайрус не дает покоя таблоидам: хотя с такими фото это не странно
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Получает меньше чем другие: названа зарплата главы Минздрава за сентябрь

четверг, 17 октября 2019, 16:24
переглянути новину українською

Министру здравоохранения Украины Зоряне Скалецкой за сентябрь начислили заработную плату меньше средней по ведомству.

Об этом со ссылкой на департамент финансовой отчетности Министерства сообщает УНН.

В частности, Скалецкая за прошедший месяц получила всего 15 896,10 гривен. При этом средняя зарплата в Министерстве здравоохранения почти на 8 тысяч больше.

"Средняя начисленная заработная плата в Министерстве здравоохранения Украины за сентябрь 2019 года составляет 23 426,33 гривен", - проинформировали в Минздраве.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Министерстве здравоохранения Украины объяснили громкое кадровое решение, вызвавшее волну обсуждения в социальных сетях, увольнение государственного секретаря Артема Янчука. Как отмечается, он подал в отставку за неделю до этого.

Фотовзгляд

Все галереи
Фотограф "Апострофа" показал Киев, утопающий в осенних красках

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дай Бог, чтобы Керченский мост не обвалился, пока Россия не уйдет из Крыма - Мустафа Джемилев

Зеленые "посадки": кто из политиков предстанет перед судом

Формула Штайнмайера - инструмент мирного плана, а военная реинтеграция Донбасса будет катастрофой - дипломат

Миротворцы, стена или что-то еще: какие планы "Б" по Донбассу есть у Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: