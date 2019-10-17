Получает меньше чем другие: названа зарплата главы Минздрава за сентябрь

Министру здравоохранения Украины Зоряне Скалецкой за сентябрь начислили заработную плату меньше средней по ведомству.

Об этом со ссылкой на департамент финансовой отчетности Министерства сообщает УНН.

В частности, Скалецкая за прошедший месяц получила всего 15 896,10 гривен. При этом средняя зарплата в Министерстве здравоохранения почти на 8 тысяч больше.

"Средняя начисленная заработная плата в Министерстве здравоохранения Украины за сентябрь 2019 года составляет 23 426,33 гривен", - проинформировали в Минздраве.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Министерстве здравоохранения Украины объяснили громкое кадровое решение, вызвавшее волну обсуждения в социальных сетях, увольнение государственного секретаря Артема Янчука. Как отмечается, он подал в отставку за неделю до этого.