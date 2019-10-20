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Так вот куда уходит лес: сеть взбудоражило интересное видео из Рады

воскресенье, 20 октября 2019, 08:26
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Известный украинский фотограф Ян Доброносов показал новые кадры из здания украинского парламента.

На этот раз он вновь уделил внимание количеству макулатуры, которая собирается после заседаний Верховной Рады.

Так, правки к законам, которые депутаты рассматривают во время пленарных недель, потом банально утилизируются.

В комментариях люди взбудоражены тем, как депутаты используют бумагу. Люди пишут, что в украинских школах не хватает учебников, в то время как в Верховной Раде так обращаются с бумагой.

Ранее фотограф уже публиковал ролик, на котором сотрудники Рады собирают в мешки макулатуру.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали интересное видео из Верховной Рады с участием спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Также сеть взбудоражило видео с "очень занятыми" нардепами в Раде.

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