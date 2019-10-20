Так вот куда уходит лес: сеть взбудоражило интересное видео из Рады

Известный украинский фотограф Ян Доброносов показал новые кадры из здания украинского парламента.

На этот раз он вновь уделил внимание количеству макулатуры, которая собирается после заседаний Верховной Рады.

Так, правки к законам, которые депутаты рассматривают во время пленарных недель, потом банально утилизируются.

В комментариях люди взбудоражены тем, как депутаты используют бумагу. Люди пишут, что в украинских школах не хватает учебников, в то время как в Верховной Раде так обращаются с бумагой.

Ранее фотограф уже публиковал ролик, на котором сотрудники Рады собирают в мешки макулатуру.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали интересное видео из Верховной Рады с участием спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Также сеть взбудоражило видео с "очень занятыми" нардепами в Раде.