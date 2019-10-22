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Министр Зе-правительства ответил Коломойскому за дебила

вторник, 22 октября 2019, 10:55
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Министр экономики Украины Тимофей Милованов не оставил без внимания слова олигарха Игоря Коломойского в свой адрес. 21 октября украинский бизнесмен назвал чиновника Зе-команды "дебилом".

Коломойский раскритиковал Милованова после его слов о том, что песня "95 Квартала" про сожженный дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой якобы негативно повлияет на зарубежных инвесторов.

"Я этого не скрываю, что я дебил. Я шучу. Так что здесь главное не это, а результаты. Мое видение – скандал исчерпан, потому что высказались все", - ответил бизнесмену министр.

По словам министра, он не обижается на Коломойского, так как в этом случае нельзя все переводить на персоналии.

"У каждого своя позиция, на сколько эта ситуация влияет. Все люди – хорошие. Обстоятельства разные. Так думают экономисты", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", очередной выпуск шоу "Вечерний квартал" с участием национального хора имени Георгия Веревки вызвал настоящий шквал эмоций, и не только в социальных сетях.

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