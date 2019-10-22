Коломойский сделал хамское заявление после скандала с номером "Квартала" о Гонтаревой: видео

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал дебилкой экс-главу НБУ Валерию Гонтареву после скандального номера студии "Квартал 95" о ее сгоревшем доме.

Об этом сообщает "Настоящее время".

Журналисты в разговоре с Коломойским отметили, что Гонтарева расценивает его заявления как травлю.

"Она расценивает? Ну так пусть к психиатру пойдет, дебилка. Там в Лондоне их до хрена: психоаналитиков, психиатров. Может, у нее мания преследования развилась, если она считает, что юмористические передачи – это ее травля?", - ответил олигарх.

Он привел для примера других политиков и чиновников.

"А когда Тимошенко показывали в виде какой-то голой бабы или Януковича показывали – это была травля? Нет! А Кличко когда они показывали? Или Луценко, что он картавит и все время в пьяном виде, или когда он Че Гевару изображал? А когда они Коломойского с Ахметовым показывают? Если так считать, то вся сатира и юмор – это травля кого-то", - заявил Коломойский.

Он отметил, что после такого юмора никто не застрелился или не повесился.

"Если Гонтарева будет первой – это будет смешно. А если она сумасшедшая, ее надо в лечебницу определить, чтобы она себе чуть-чуть подлечила нервы и мозги. Она себя мессией считает, вы знаете? А она психически неуравновешенная и сумасшедшая дура. Я с ней имел опыт общения с 2014-го по лето 2016 года. Она полностью невменяшка. Она считает себя мессией, которая считает, что она спасла банковскую систему Украины, что она великая реформаторша и тому подобное. И что Украина – это failed state (недееспособное коррумпированное государство – ред.)", - добавил олигарх.

Журналисты отметили, что по словам министра экономики Тимофея Милованова, этот номер может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине.

"Я считаю, что после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил. На инвестиционный климат влияет номер в развлекательной передаче, сатира и юмор? Тогда, я считаю, что у нас инвестклимата вообще нет! И значит Украине не нужно давать ничего ни МВФ, ни другим. И я более чем уверен, что нам больше ничего и не дадут, что это все пустые старания. Хватит министру Милованову ходить с протянутой рукой, все эти старания, хватит тратить казенные деньги, чтобы ездить большими делегациями в США", - сказал Коломойский.

Он также высказался и о министре культуры Владимире Бородянском.

"А министр культуры Бородянский - я точно знаю, что он не дебил. Он извинялся перед Гонтаревой. Так вот: пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это значит, что он не дебил, а подонок", - сказал он.

Также олигарх добавил,что Бородянский должен извинится перед гражданами Украины, которые "пострадали от действий Гонтаревой и ее шайки, перед вкладчиками уничтоженных ею банков".

"И всеми гражданами Украины, которые пострадали от курса гривны, который вместо восьми гривен за доллар стал 25 гривен. Это ее прямая заслуга. Потому что реальный курс, который должен был быть сегодня в стране, – это на уровне 12 гривен за доллар", - заявил Коломойский.

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