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Вопрос будет решен: Сивохо рассказал, чем займется в СНБО

вторник, 22 октября 2019, 12:00
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Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо поделился, чем займется на новой должности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вопрос мирного Донбасса с повестки не снят и будет решен. Также Сивохо уточнил, что будет отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать с большой и целеустремленной командой.

"Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", - отметил политик.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях активно обсуждают назначение шоумена и продюсера студии "Квартал 95" Сергея Сивохо на должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

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