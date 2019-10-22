Вопрос будет решен: Сивохо рассказал, чем займется в СНБО

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо поделился, чем займется на новой должности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вопрос мирного Донбасса с повестки не снят и будет решен. Также Сивохо уточнил, что будет отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать с большой и целеустремленной командой.

"Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах", - отметил политик.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях активно обсуждают назначение шоумена и продюсера студии "Квартал 95" Сергея Сивохо на должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.