Остановитесь: в сети бурно отреагировали на назначение Сивохо советником секретаря СНБО

В социальных сетях активно обсуждают назначение шоумена и продюсера студии "Квартал 95" Сергея Сивохо на должность советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Многие пользователи негативно отреагировали на назначение известного юмориста в один из главных органов обеспечения безопасности государства.

"Сивохо вышел на новый уровень своей карьеры. К делу реинтеграции Донбасс надо подходить с юмором?!", – пишет Сергей Зинченко.

Некоторые даже предполагают, что назначение было проведено с целью отвлечь внимание общественности от скандала с песней "Квартала" и хора Веревки о сожженом доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 21 октября, был назначен новый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.