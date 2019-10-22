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Зеленский принимает участие в интронизации нового императора Японии: онлайн видео трансляция

вторник, 22 октября 2019, 07:59
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Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская участвуют в интронизации японского императора Нарухито.

Об этом сообщают на официальной странице Офиса президента в Facebook.

Отмечают, что в Токио (Япония) съехалось более 2000 гостей из более чем 180 стран. С новым императором в Японии началась новая эра "рейва", что можно перевести как "хорошая гармония".

Нарухито сойдет на 6,5-метровый трон. В тронном зале у хризантемового трона собрались члены императорской семьи, под стенами дворца толпятся подданные.

Новый император Японии Нарухито уже сообщил богине Солнца о своем восхождении на престол. Во исполнение древних ритуалов он вошел в святилище верховного синтоистского божества. Перед ним пронесли меч, который богиня Солнца подарила первому императору, позади - императорскую яшму магатама.

Последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад, перед ней – более 90 лет назад. Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, приглашенным на церемонию.

Тем временем в сети появилось видео, как во исполнение древних ритуалов Нарухито вошел в святилище верховного синтоистского божества.

Как сообщал "Апостроф", пользователи Instagram и фолловеры Елены Зеленской активно обсуждают визит президента Украины с супругой в Японию. А точнее - изысканный наряд первой леди, которая на этот раз предпочла строгий черный цвет.

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