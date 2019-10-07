Появился комментарий Ткаченко по назначению главой КГГА

Народный депутат от "Слуги народа" и бывший генеральный директор группы компаний "1+1" Александр Ткаченко, в декларации которого нашли интересную деталь с возможным назначением на должность главы КГГА, подтвердил свои намерения по этому вопросу.

Об этом он заявил в эфире "Радио НВ".

Так, нардеп не стал отрицать, что уже подал декларацию о доходах, где указал, что действительно претендует на должность главы КГГА.

"Подал (декларацию). Там есть такая ключевая фраза – может. Предлагаю на ней сосредоточиться, потому что это решение президента", - уточнил он.

Отметим, что Ткаченко является одним из авторов "закона о столице". Подробнее о том, что он собой представляет, читайте в материале "Апострофа": Есть серьезные риски: как комитет Рады голосовал за законопроект о столице авторства "Слуги народа".