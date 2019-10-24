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Украинского олигарха назвали причастным к топ-скандалу в США: подробности

четверг, 24 октября 2019, 17:39
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Представители Демократической партии в Конгрессе выясняют, имел ли отношение украинский олигарх Дмитрий Фирташ разыскиваемый в США по обвинениям в коррупции, отношение к финансированию двух сотрудников адвоката президента США Рудольфа Джулиани – Льва Парнаса и Игоря Фрумана - которые обвиняются в незаконных взносах для избирательной кампании Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico.

В частности, украинский олигарх мог финансировать бизнесменов, которые незаконно вливали в кампанию президента США Украины Дональда Трампа и законодателей-республиканцев, в частности члена Палаты представителей Джейми Раскина.

На данный момент конечный источник денег от Парнаса и Фрумана неизвестен. В обвинительном заключении против бизнесменов, выходцев из Восточной Европы, упоминается лишь некий "иностранный гражданин-1", русский, предоставивший средства для пожертвований.

Их Парнас и Фруман внесли в период с июня 2018 года по апрель 2019 года. Речь идет о взносе в размере 325 тысяч долларов в фонд политического комитета (Super-PAC), собиравшего пожертвования для Дональда Трампа.

Также 15 тысяч долларов было перечислено в поддержку генерального прокурора Западной Вирджинии Патрика Моррисси. Все взносы были сделаны от имени компании Парнаса и Фрумана по экспорту природного газа, которая похоже никогда и не вела настоящей коммерческой деятельности, предполагают СМИ.

"Растет интерес к Фирташу и его роли. Его связь с Владимиром Путиным и Россией также должна быть изучена. Вопрос обсуждается разными членами", – заявил член комитета Палаты представителей США по вопросам судопроизводства, конгрессмен-демократ Джейми Раскин.

Также сообщается, что Фирташ нанял двух республиканских юристов, чтобы они представляли его интересы в борьбе с Минюстом США, который добивается его экстрадиции. Представитель юридической компании diGenova&Toensing заявил, что Парнас был нанят в качестве переводчика для Фирташа и его адвокатов.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно про арест в США бизнесменов, подавших в суд на Коломойского.

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