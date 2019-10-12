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Стало известно о связях задержанных в США бизнесменов со скандальным украинским олигархом

суббота, 12 октября 2019, 12:45
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Бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которых задержали в США за нарушения финансирования избирательной кампании президента Дональда Трампа, работали, по некоторым данным, на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает Reuters.

Журналисты со ссылкой на неназванного инсайдера сообщают, что Парнас и Фруман на протяжении какого-то времени работали на Фирташа неофициально, а позже Парнас официально присоединился к юридической команде адвокатов олигарха, и занимался переводами.

Также инсайдер отметил, что Фирташ финансировал деятельность Фрумана и Парнаса, потому, возможно, посредством их “пожертвований” на счета Республиканской партии пытался повлиять на выборы президента США и на самого Дональда Трампа. При этом, источник не детализировал, что конкретно делали для олигарха бизнесмены, а также – сколько денег он им платил и в какое время.

Парнаса для работы в команде защиты Фирташа наняла якобы американская компания DiGenova & Toensing, LLP в качестве переводчика, чтобы иметь контакт с олигархом, который на английском не разговаривает. Представитель фирмы сказал, что Фруман не был их сотрудником ни на одном из этапов.

Джон Дауд, адвокат задержанных бизнесменов, подтвердил, что Парнас работал в юридической команде Фирташа переводчиком. Но Дауд также сказал Конгрессу США, что оба бизнесмена работали на упомянутую выше фирму. А вот представляли ли они интересы Фирташа – отказывается комментировать.

На протяжении последних двух месяцев бизнесмены летали в Вену, где сейчас находится Фирташ, от 3 до 6 раз. В это же время туда летал и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, но он отказывается комментировать – с чем были связаны его поездки в Австрию.

В прошлом месяце, задолго до своего ареста, Парнас говорил в интервью изданию о том, что США, требуя экстрадиции Фирташа, хотят осудить невиновного человека.

“Они взяли невинного человека, такого как Дмитрий Фирташ, и показали его таким плохим мафиозным парнем, которым он явно не является. Он один из самых честных бизнесменов. Невероятный бизнесмен”, – говорил он.

Также Парнас утверждал, что Фирташ якобы стал жертвой коррупционной схемы, в которую был привлечен экс-вице-президент США Джо Байден и его сын Хантер.

Он отказался комментировать конкретную работу, которую выполнил для Фирташа, и посоветовал обратиться с вопросами к юристам олигарха.

Напомним, Фруман и Парнас также как и Трамп являются клиентами адвоката Рудольфа Джулиани. Они подали в суд на олигарха Игоря Коломойского с требованием компенсации морального вреда на 200 млн гривен после его интервью программе "Схемы: коррупция в деталях".

Кроме того, как сообщал "Апостроф", граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас подали заявления в правоохранительные органы Украины о том, что бизнесмен Игорь Коломойский якобы угрожал им убийством.

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