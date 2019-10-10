Стало известно про арест в США бизнесменов, подавших в суд на Коломойского

В США скандал с импичментом президента США Дональда Трампа получил новый виток: стало известно об аресте двух бизнесменов, которые в свое время помогали персональному адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани в делах по Украине.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на The Wall Street Journal.

В частности, речь идет об Игоре Фрумане и Льве Парнасе. Оба бизнесмена, как пишет издание, жертвовали на избирательные кампании Республиканской партии, в том числе - на кампанию Трампа. По данным Федеральной избирательной комиссии, Фруман и Парнас в мае прошлого года передали $ 325 тыс. фонду America First Action, связанного с Трампом.

Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Предполагается, что они предстанут перед федеральным судом штата Вирджиния в четверг вечером, 10 октября.

Отметим, что Фруман и Парнас также как и Трамп являются клиентами Рудольфа Джулиани. Они подали в суд на олигарха Игоря Коломойского с требованием компенсации морального вреда на 200 млн гривен после его интервью программе "Схемы: коррупция в деталях".

Как сообщал "Апостроф", граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас подали заявления в правоохранительные органы Украины о том, что бизнесмен Игорь Коломойский угрожал им убийством.