Сын продюсера "1+1" получил важную должность в Кабмине: всплыли подробности

Сын известного продюсера Александра Роднянского, с которым в качестве актера работал Владимир Зеленский, стал главным экономическим советником в правительстве Украины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Reuters.

Сын Александра Роднянского, которого также зовут Александр, является экономистом Кембриджского университета Великобритании. В свое время он был в команде советников и работал над экономической программой Зеленского после окончания президентской гонки.

Стоит отметить, что официально назначение анонсировано не было. Журналисты ссылаются на собственные источники среди украинских топ-чиновников. Сам Роднянский отмечает, что его имя может привлечь "нежелательное внимание к назначению".

"Мне говорили в президентской канцелярии, что моя фамилия является фактором риска и могла быть скандалом сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я присоединиться к правительству", – заявил Роднянский по телефону.

Одним из факторов, которые могли повлиять на отсутствие официального объявления, является то, что Роднянский-старший в данный момент живет в России.

Как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат от партии "Слуга народа", бывший продюсер компании "Квартал-концерт" Максим Ткаченко был назначен советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Кроме того, шоумен и продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо также был назначен советником секретаря СНБО по той же теме реинтеграции Донбасса.