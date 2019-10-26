Нельзя допустить: в сети ажиотаж из-за жесткого разговора Зеленского с бойцом ООС

В сети большой резонанс получила видеозапись разговора между президентом Владимиром Зеленским и военным-волонтером в зоне ООС.

Многие отмечают, что разговор происходил на повышенных тонах, а Зеленского критикуют за тон общения с собеседником и обращение на "ты".

При этом, некоторые также отмечают, что на видеозаписи нет начала разговора и сложно судить о том, как он развивался.

"Выводы на будущее - нужен нормальный и спокойный диалог, без истерик. Это действительно объединяет. Перед лицом российской агрессии и других вызовов мы должны консолидироваться, а не идти на конфронтацию и углублять раскол, который на руку Кремлю", – пишет колумнист Алексей Минаков.

В то же время, некоторые комментаторы резко высказались в адрес Зеленского из-за разговора.

Как ранее сообщал "Апостроф", 26 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на передовую на Донбасс, где пообщался с воинами-добровольцами, которые выступают против отвода ВСУ от линии фронта.