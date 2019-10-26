RU  UA  EN

суббота, 26 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 октября

15:35
В ГПУ дали неожиданный прогноз по делу "ПриватБанка"
14:58
Десятки убитых и раненых: появись данные о крупных потерях боевиков ЛДНР в октябре
14:33
Суд принял решение по заммэру Днепра, подозреваемому в хищениях
14:11
У тебя оружие забрать? Зеленский жестко поговорил с бойцом ООС на Донбассе, видео
14:02
Настя Каменских в бикини устроила сексуальные танцы на пляже: видео
13:30
Никак не уходит: сеть взорвалась забавными фотожабами из-за тумана в Киеве
12:57
Не верю в любовь до гроба: Владимир Остапчук разоткровенничался о личной жизни
12:42
Под Одессой совершили дерзкий поджег авто топ-таможенника: все попало на видео
12:35
В Киеве обнаружили жуткую находку возле метро: опубликованы фото
12:06
Как будет проходить верификация выплат в Украине: важные подробности
11:57
Появились новые подробности и первые фото с места кровавой бойни в воинской части России
11:55
55-летняя Моника Беллуччи очаровала фанов снимком из юности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Нельзя допустить: в сети ажиотаж из-за жесткого разговора Зеленского с бойцом ООС

суббота, 26 октября 2019, 15:14
переглянути новину українською

В сети большой резонанс получила видеозапись разговора между президентом Владимиром Зеленским и военным-волонтером в зоне ООС.

Многие отмечают, что разговор происходил на повышенных тонах, а Зеленского критикуют за тон общения с собеседником и обращение на "ты".

При этом, некоторые также отмечают, что на видеозаписи нет начала разговора и сложно судить о том, как он развивался.

"Выводы на будущее - нужен нормальный и спокойный диалог, без истерик. Это действительно объединяет. Перед лицом российской агрессии и других вызовов мы должны консолидироваться, а не идти на конфронтацию и углублять раскол, который на руку Кремлю", – пишет колумнист Алексей Минаков.

В то же время, некоторые комментаторы резко высказались в адрес Зеленского из-за разговора.

Как ранее сообщал "Апостроф", 26 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл на передовую на Донбасс, где пообщался с воинами-добровольцами, которые выступают против отвода ВСУ от линии фронта.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Финал дела по ПриватБанку может быть интересным и непред­сказуемым - Руслан Рябошапка

Одни и те же ошибки: как в Украине собрались реформировать СБУ

Формула Штайнмайера - не капитуляция, но она ничего не меняет - Сьюзан Стюарт

Скандал в Киевской академии искусств: прокуратура расследует " финансовые махинации" родительских фондов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: