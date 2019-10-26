Скандал вокруг проверки "слуг народа" на полиграфе высмеяли забавной фотожабой

В сети продолжают активно обсуждать проверку народных депутатов из фракции "Слуга народа" на детекторе лжи из-за скандала с взятками в финансовом комитете Верховной Рады.

Одним из главных героев многочисленных фотожаб, посвященных этому событию, является Полиграф Полиграфович Шариков, персонаж повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" и ее популярной экранизации.

"На службу меня взяли, профессор, в "Слугу народа!" по специальности! Полиграфом работать буду!", – произносит Полиграф Полиграфович на соответствующей картинке.

Как ранее сообщал "Апостроф", председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутат этой же фракции Александр Дубинский прошли проверку на детекторе лжи, которую инициировал Офис президента в связи с коррупционным скандалом в Верховной Раде.